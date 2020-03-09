股市继续暴跌，金融专家提醒不要被新冠病毒左右个人理财计划

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星期一（3月9日），全球股市继续暴跌。纽约股市开盘后因跌幅超过7%，在9点34分触发第一级熔断机制，交易停止十五分钟。这是自美国1987年制定股市交易指数熔断机制以来第二次出现这种情况。

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如果跌幅达到13%，会触发第二级熔断机制，股市交易再停十五分钟。如果跌幅达到20%，第三级熔断机制启动，股市在当天余下时间关闭。

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在加拿大，多伦多股市综合指数（TSX）同样经历了黑色星期一，猛降1660点，跌幅达10%。在不到一个月的时间里，TSX损失超过18%。

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国际市场原油价格继上周五下跌10%后，今天再跌20%。目前为32至35加元一桶。

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金融分析人士认为，随着新冠病毒感染人数和死亡人数的增加，股市不确定性还会持续下去。但是加拿大金融理财专家巴纳吉（Preet Banerjee）说，现在最好不要在恐慌情绪的驱使下对个人财务做新的重大决定。

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他建议投资者坚持住，放眼长期目标。对公众来说，最好建立一个有三到六个月生活费的“应急基金”，并开一个储蓄账户，如果你还没有开的话。

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（RCI with CBC News, Peter Evans, Cross Country Checkup）

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