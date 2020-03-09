过半加拿大人认为应停止使用夏时制

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加拿大从这个星期开始转为实行夏令时了。尽管切换到夏令时有一些好处，诸如晚上减少一小时的照明用电，但也有一些缺点，主要是失去一个小时的睡眠时间。那么到底应不应该继续实施夏时制，民众都有那些看法。对此，加拿大的利奥（Leo）民意测验公司进行了网络调查，收到有效问卷1518份。以下是对几个问题的统计结果。

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是否需要为时间调整提前做准备？

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调查结果显示，只有15%的加拿大人会提前为夏令时做准备，有9%会将睡眠时间提前，有5%会早点起来。有小孩的家长中有三分之一会做些准备。而年岁越大的人做准备的越少。具体来看，18至34岁的上学和上班族有72％，35岁的人中有85％ ，55岁以上者则有93％不会有什么准备措施。

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夏令时的调整会带来何种影响？

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有43%的民众回答说夏时制开始令他们感到情绪提升，另有相同比例的人说没啥影响；但有11%的人说给他们带来负面情绪。从各省的情况看，比例略有不同，魁北克有52%的人说夏令时的开始使他们情绪提升；而西部草原省份有更多的人感觉不到时间的改变，阿尔伯塔省有53%，萨斯科彻温和曼尼托巴有58%的人说没有感觉。

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是否应该停止使用夏时制？

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近五分之三的加人（57%）认为加拿大应该停止季节性地更改时间；而有约四分之一的加人（24%）认为应该继续在3月调整为夏时制,11月再调整回来；另有 17%的人觉得无所谓。不列颠·哥伦比亚省希望停止夏时制的人数比例明显高于其他省，达到77%；而大西洋省份倾向于继续实行夏时制的比例最高，为33%。.

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如果不再春秋季改变时间，那应该采用永久性时间还是夏令时间？

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那些认为应该停止季节性时间变动的人中有46%倾向于使用夏令时，35%倾向于使用标准时间。 另有17%则认为，使用哪种时间无所谓，只要别改来该去就好。

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而加拿大计时生物学专家说，如果停止使用季节性时间，那使用标准时间好过永久使用夏令时，因为对个人和社会健康都有好处。这是由于加拿大的地理特点和气候特点决定的。

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