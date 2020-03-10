新冠病毒爆发期间取消游轮旅行：医学专家为何如此建议？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

游轮旅行的最大问题是：空间拥挤，卫生清洁差，以及乘客人员混杂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠病毒爆发以来，巨型游轮上乘客和工作人员集体感染的案例，令人更加留意到游轮的独特环境，造成病毒传播更快。比如，之前在日本停靠的“钻石公主号”，和这次停靠在美国加州的“至尊公主号”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

日本政府处理“钻石公主号”的方式也给之后处理同类事件带来了教训。2月3日，由于船上一位乘客感染，“钻石公主号”紧急返回，停靠在日本港口，当时，船上出现了10例新冠病毒者。但是，日本决定让乘客在邮轮上隔离，两周之后，船上感染新冠病毒的人达到了619例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《旅行医学杂志》上最新发表的研究文章显示，游轮可能像个巨大的培养皿，导致受感染的人数暴增，因而建议，在目前情况下，取消游轮旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

文章提及游轮旅行的最大问题是：空间拥挤，卫生清洁差，以及乘客人员混杂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而根据这篇文章的研究，如果当时日本采取的措施是让这些乘客下船进行隔离，最终感染的数字可能缩小到79例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而这一次，尽管美国总统特朗普最早反对让“至尊公主号”乘客下船隔离，但最终，这艘载有3500人的游轮在加州奥克兰停靠。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，“至尊公主号”上有21个感染病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家表示，很清楚，游轮的条件更加速了这种传染性很强的病毒传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

文章称，医生们早就了解，一艘看似快乐逍遥的游轮变得满是病人，并不罕见。过去十年，在美国沿岸的游轮公司每年报告的感冒、食物中毒、肠胃问题等病例高达3200例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada