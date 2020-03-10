(Josh Edelson/AFP via Getty Images)

新冠病毒爆发期间取消游轮旅行：医学专家为何如此建议？

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月10日（星期二）18:46
更新 2020年3月10日（星期二）18:56
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

游轮旅行的最大问题是：空间拥挤，卫生清洁差，以及乘客人员混杂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠病毒爆发以来，巨型游轮上乘客和工作人员集体感染的案例，令人更加留意到游轮的独特环境，造成病毒传播更快。比如，之前在日本停靠的“钻石公主号”，和这次停靠在美国加州的“至尊公主号”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

日本政府处理“钻石公主号”的方式也给之后处理同类事件带来了教训。2月3日，由于船上一位乘客感染，“钻石公主号”紧急返回，停靠在日本港口，当时，船上出现了10例新冠病毒者。但是，日本决定让乘客在邮轮上隔离，两周之后，船上感染新冠病毒的人达到了619例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《旅行医学杂志》上最新发表的研究文章显示，游轮可能像个巨大的培养皿，导致受感染的人数暴增，因而建议，在目前情况下，取消游轮旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

文章提及游轮旅行的最大问题是：空间拥挤，卫生清洁差，以及乘客人员混杂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而根据这篇文章的研究，如果当时日本采取的措施是让这些乘客下船进行隔离，最终感染的数字可能缩小到79例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而这一次，尽管美国总统特朗普最早反对让“至尊公主号”乘客下船隔离，但最终，这艘载有3500人的游轮在加州奥克兰停靠。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，“至尊公主号”上有21个感染病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家表示，很清楚，游轮的条件更加速了这种传染性很强的病毒传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

文章称，医生们早就了解，一艘看似快乐逍遥的游轮变得满是病人，并不罕见。过去十年，在美国沿岸的游轮公司每年报告的感冒、食物中毒、肠胃问题等病例高达3200例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Vapotage et santé des jeunes : des Canadiens inquiets, la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC appelle le fédéral à l'action

RCI | English

Report: Canada receives failing grade for animal welfare laws

RCI | Español

Asistente médico automatizado ayuda a estar al día sobre el COVID-19 en Canadá

تًكرّم جوائز جونو صُنّاع الموسيقى الكنديين في مُختلف الأصناف - The Juno Awardsالعربية | RCI

حفل توزيع جوائز جونو سيُقَام في موعده رغم فيروس كورونا

Radio-Canada.ca CBC.ca
Coronavirus : une personne infectée a pris le métro et l'autobus à Montréal et LongueuilDuel Biden-Sanders dans les États du « mini-super mardi »Coronavirus : l'État de New York crée un « centre de confinement » à New RochelleCoronavirus : Justin Trudeau annoncera des mesures d’aide dès demainVidéos pornos illégales : Ottawa envisage de légiférerCoronavirus : un ministre fédéral se place en quarantaine volontaireDeux avions de reconnaissance russes interceptés près de l'AlaskaMeurtre de Sandra Gaudet : des appuis de taille pour la demande d'une enquête publiqueUn budget pas assez prévoyant et pas assez vert, dit l’oppositionQuébec revoit son crédit d’impôt à l’investissement
The NationalCoachella music festival postponed over coronavirus concernsBiden projected to win Mississippi, Missouri as polls start to close in mini Super Tuesday primariesTelcos say new anti-spoofing technology won't fully roll out this yearQuebec government tries to go green in new budget, pushing public transit and electric carsTrump's pitch for coronavirus payroll tax break gets cool reception from both partiesNygard company restructures finances in midst of sexual assault class-action lawsuit against ownerA Canadian is leading the global fight against COVID-19, and wants you to know the factsRussian parliament begins paving way for Putin to run for president againThe Great Recession nearly killed Harper's government — and COVID-19 could be worse