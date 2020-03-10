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全球股市反弹，油价回升10%

作者 黎黎 |
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发表 2020年3月10日（星期二）12:48
更新 2020年3月10日（星期二）12:52
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星期二，全球股市齐齐回升。

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美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）星期二表示，将要求美国国会采取减税措施和其他措施，来缓解冠状病毒疫情蔓延带来的 “痛苦”，在这之后，全球股市从周一的暴跌中反弹。

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北美股市

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在多伦多，北美市场开盘仅几分钟后，基准 S＆P / TSX 综合指数就上涨 526 点，涨幅 达 3.6％，至 15,040 点。

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华尔街主要股指也出现类似反弹，标准普尔 500 指数开盘后立即上涨 66.92 点，涨幅 2.44％，至 2,813.48 点， 道琼斯工业平均指数一度上涨 900 点，涨幅 4％。

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PHOTO : REUTERS / ANDREW KELLY

全球股市

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在全球范围内，星期二伦敦股市开盘后上涨 1.8％，德国法兰克福股市上涨 1％。

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中国主要股指收盘时平均上涨了 1.8％（香港恒生指数上涨了1.41％，上海综合指数上涨了 1.82％，深圳股指上涨了 2.42％）。

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在日本，星期二收盘时股指上涨了 0.9％。

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油价回升

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油价星期二也在反弹。

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美国轻质原油 WTI 上涨 10.12％，至 34.28 美元/桶，布伦特原油上涨 10.54％，至 37.98 美元/桶。

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在世界市场油价回升的推动下，海湾石油国家的金融中心于周二开盘强劲反弹。

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迪拜金融市场增长了 7.32％，阿布扎比 （Abou Dhabi ）市场增长了 5.52％。

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市场的乐观情绪也支持率外汇市场，美元兑一篮子国际货币反弹了 1％。

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各政府的财政援助

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美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）作出的支持经济的承诺，让投资者们松了一口气，特朗普预计将于星期二晚些时候与美国国会议员进行讨论，然后宣布有关措施。

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PHOTO : GETTY IMAGES / ALEX WONG

日本政府也宣布了一项相当于 35 亿欧元的新计划，以保护脆弱的日本经济，帮助日本企业应对冠状病毒的影响。

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意大利政府决定将拨出100亿欧元，以支持在冠状病毒疫情流行中挣扎的公司企业。

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此外，欧洲央行也将在本周四举行一个峰会，人们对这个会议的期望很高，专家们普遍预测各央行将采取下调利率政策，以支持经济。

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美联储与加拿大央行

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上周二，3 月 3 日，美联储宣布紧急降息，把基准利率削减了 0.5 个百分点，紧接着，加拿大央行在 3 月 4 日也做出了降息决定，减幅与美联储相同，半个百分点，把加拿大银行的基准利率从 1.75% 减到了 1.25%。

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（Radio-Canada）

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