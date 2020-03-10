加拿大接回 “大公主号” 游轮乘客，加拿大现在 80 例

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星期二清晨，载有 “大公主号” 游轮 （Grand Princess）上加拿大乘客的一架专机从加利福尼亚州起飞，降落在安大略省的特伦顿军事基地。

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这家包机接回来多少加拿大人目前尚不清楚，大公主号游轮上有 3500 名乘客和船员，其中有 237 名加拿大人，只有通过了医疗检查、没有症状的人才能获准登机。

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这些人将在特伦顿完成 14 天的隔离。

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加拿大 80 例

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截止到星期二（3月10日）上午，加拿大共有 80 例 COVID-19 推定和确诊病例，分布在 4 个省份：

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BC 省 32 例

安大略省 36 例

魁北克省 5 例

阿尔伯塔省 7 例

安省星期二新增的一例是一名 40 多岁男子，最近去了瑞士旅行。

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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生本周一表示，新型冠状病毒对加拿大普通人群的风险很低，但她同时表示，这种情况可能会迅速改变。

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她说：

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我们最担心的是加拿大的弱势群体。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）说，一些省份已经提出，省内没有足够的资源来应对 COVID-19 疫情。

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她表示：

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我们正在收集这些信息，作为联邦政府，我们将为省级政府提供所需的资源，包括财政资源以及实用资源。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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