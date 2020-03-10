加拿大政府提交法案，禁止对性取向的矫正治疗

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加拿大司法部长拉麦迪（David Lametti）星期一（3月9日）向议会众议院提交法案，建议修改刑法，禁止性取向矫正治疗。

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性取向矫正治疗指的是把同行恋及双性恋转变为异性恋，方法包括心理咨询和练习，用祈祷和说服等方式施加压力。尽管电击、催吐等极端手段在加拿大早已绝迹，但是据一些接受过治疗的人说，现在的治疗方式仍然会引起抑郁，自我孤立甚至自残。

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拉麦迪表示，性取向矫正治疗不仅没有科学依据，而且是不道德的。“你是谁和你爱谁并无对错之分。”

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法案建议在加拿大刑法中增加五项新条款，包括禁止强迫别人接受性取向矫正治疗（如果是未成年人，通过说服、促成或鼓动的方式使对方接受治疗也属非法），禁止以此获利或做广告。但是关于性取向的私下谈话并不在法案禁止之列。

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新民主党已经表示会投赞成票，因此可以肯定该法案能在众议院获得通过。但是一些宗教团体反对它。一个魁北克省反堕胎团体已表示将以宗教自由为理由向法庭提出诉讼，称一个人如果对自己的性取向感到不适的话有权做出改变，政府无权阻拦。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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