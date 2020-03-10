审视新冠病毒疫情下的中国女性：专访女权主义研究者施雅芳

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“女权是人权”摄影展从3月3日至3月31日，在约克大学Nellie Langford Rowell妇女研究图书馆展出。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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本台专访媒体人、女权主义研究者施雅芳：审视新冠病毒疫情下的中国女性

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今年年初，发生在中国武汉的新冠病毒疫情令海外华人揪心。在这个过程中，多伦多媒体人、女权主义研究者施雅芳更多关注的是，女性在这场疫情中受到的影响，女性医护人员的权益保护，以及中国根深蒂固的父权思想在这场疫情中的显现。

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采访中，施雅芳表示，认真观察在武汉的新冠病毒爆发之后，她认为，保护女性，尤其是弱势群体女性还有很多工作要做。

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她举了个例子，一月份，前往武汉治疗的一位孕妇因为无法筹措到足够的医药费而最终只得放弃了治疗，母亲和婴儿双双死亡，令人非常痛心。这对于一个经济发展迅速，GDP排名世界第二的国家来说是很不应该的。

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第二就是，女性医护工作者的权益，也涉及到女性权益，在抗击疫情的过程中，无法得到足够的保护。比如，数字显示，在武汉的医护工作者中，女性医生占了50%，护士当中女性占了90%。不过，有报道称，对于这些在一线的女性，她们的生理期卫生用品却迟迟没有列入必备物资；还有，怀孕的护士、流产的护士也被要求在一线工作，还出现女护士被剃光头等事件 —— 而这些竟被当作正面事件来宣传。与此同时，对于女性医护工作者的工作保护等方面还存在很多不足。

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这当中的问题很可能在于，女性在医疗决策层缺乏话语权，没有真正的工会等机构，导致她们的权益无法得到足够的保障。

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第三，父权思想依然给中国的公共政策层面带来影响。比如，在复工过程中，有地方政府提倡，主要由女性承担在家照顾孩子的责任 —— 可以说，是从政府层面来强化性别角色，给女性带来伤害。

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施雅芳希望，这场抗击新冠病毒中凸显的女性权益保护缺失，能引发更多的思考与警觉。

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“女权是人权”摄影展

美国现任总统特朗普上任之后，每一年全球各地的女性都会举行“女性大游行”。施雅芳在多伦多、美国首都华盛顿特区，以及英国伦敦，用相机记录下三个城市“女性大游行”的情景。

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施雅芳的“女权是人权”摄影展从3月3日，已经在约克大学Nellie Langford Rowell妇女研究图书馆展出。

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而在明天（3月11日）下午一点，她会与Allyson Mitchell教授举行对谈，她谈话侧重的主题就是疫情中的女性以及人权问题。

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（图片来自“女权是人权”摄影展，由施雅芳提供。）

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