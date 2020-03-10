职场性骚扰：BC 省为受害者提供免费法律服务

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加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）推出了一个新的法律服务项目，专门帮助在工作场所遭受性骚扰的人, 工作场所的性骚扰受害者现在可以获得由律师提供的、最多5小时的免费保密服务。

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SHARP Workplaces

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这个新项目叫做 SHARP Workplaces， BC省社区法律援助协会（Community Legal Assistance Society B.C.，CLAS）负责进行协调。

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律师 Jennifer Khor 是这个项目的经理，她说，建立这样的项目非常必要，从 #MeToo 和 Times Up 等运动已经能看出职场性骚扰问题的严普遍性和重性。

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加拿大联邦司法部为这个项目提供了230万加元的资金，重点将放在对小型企业、土著人组织和非营利组织开展法律教育和培训。

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一半妇女会遭受职场性骚扰，只有 1/4 的人敢报告

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Jennifer Khor 说：

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性骚扰对任何人来说都是非常痛苦的经历，我们希望能改变工作场所的标准。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她补充说：

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一半的职业女性都会在自己的职业生涯中遭受性骚扰，但在性骚扰受害者中，只有1/4 的女性敢于站出来，去向上司报告自己受到了性骚扰。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jennifer Khor 表示：

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包括土著人、LGBTQ者、临时工或季节工、少数族裔和残疾人在内的弱势群体最有可能在工作场所遭受性骚扰，不过，任何人都可能成为性骚扰受害者。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，在 BC 省，在职场遭受了性骚扰的人可以通过电话或电子邮件先与 BC 省社区法律援助协会 CLAS 联系，项目人员将跟他们面谈，然后预约律师，由律师提供法律专业服务。

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BC 省 SHARP Workplaces 项目

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电话： 604-673-3143 或 1-888-685-6222

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电子邮件：SHARPWorkplaces@clasbc.net。

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（CBC）

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