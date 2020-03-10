星期一，一名安全人员在蒙特利尔新开放的COVID19诊所门前。CP/Ryan Remiorz

留意：蒙特利尔一新冠病毒感染者曾乘坐以下公共交通 魁北克公共卫生部恳请公众警觉

作者 梁彦 |
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发表 2020年3月10日（星期二）17:36
更新 2020年3月10日（星期二）17:39
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魁北克公众健康热线：811

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星期二下午，魁北克公众卫生机构发布了一名新冠病毒感染者乘坐公共交通工具的细节并要求公众对照检查。如果曾与感染者同乘一趟车，希望留意自己的健康状况，并与卫生部门联系。

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这位感染者是魁北克第四例感染者，在2月24日与3月6日乘坐了如下公共交通：

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2月24日：

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下午2点到2点半

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从 Longueuil 站到 Berri-UQAM站，再到Champs-de-Mars站。

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下午3点14到3点45

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从Champs-de-Mars站到Berri-UQAM站，再到Longueuil站。

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下午3点50到5点

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从Longueuil站乘坐RTL88号巴士，Mountainview方向。

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提醒：如您曾在上述时间出现在上述地点，留意症状。

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3月6日

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早上9点半到10点

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从 Longueuil 站到 Berri-UQAM站，再到Champs-de-Mars站。

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上午10点50到11点20

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从Champs-de-Mars站到Berri-UQAM站，再到Longueuil站。

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上午11点半到12：20

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从Longueuil站乘坐RTL88号巴士，Mountainview方向。

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如您曾在上述时间出现在上述地点，乘坐上述车辆，在3月20日前，请格外留意症状。

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如何人如果曾在上述时间、上述地点乘车，并出现流感类似症状，请拨打811，令政府卫生部门了解情况。

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魁北克公众卫生部长Horacio Arruda 表示，虽然还没有出现社区传染病例，但是，魁北克发生的第四例感染者曾在2月24日到3月6日期间，多次使用公共交通，包括巴士和地铁。

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Arruda表示，不希望引发公众紧张，但是，需要让公众了解信息。

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STIM：增加消毒次数，个人仍需勤洗手
上个星期，蒙特利尔公交系统STM表示，在公交车与地铁上增加了清洁消毒的密度。

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不过，卫生专家表示，新冠病毒可以在干燥表面存活几天，在潮湿地方存活6天。

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因此，卫生部门要求民众如乘坐公共交通，务必留意之后要洗手。

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