突发：世界卫生组织正式宣布，新冠病毒为“国际大流行病”

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世卫组织呼吁全球各个政府，采取更加紧急以及严厉措施控制新冠病毒传播。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三，世界卫生组织（WHO）正式宣布，新冠病毒（COVID-19）为国际大流行病。

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这意味着，中国武汉最早爆发的新冠病毒，现在已经发展成为一个传染至全球的大流行疾病。

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国际卫生组织对国际大流行（Pandemic）的其中一个定义是，在全球多个州出现了社区传播的病例，并且依然在国际上迅速传播。

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目前，新冠病毒已经在全球超过114个国家出现。全球近12万人感染病例，4200多人因此死亡。

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世界卫生组织总干事谭德塞表示，他们对确定国际大流行很谨慎，因为使用不当的话，会出现不合理的恐慌。

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他认为，目前，新冠病毒大流行已经不再是一个健康问题了，而是变成了每个人日常要担心的问题。

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世卫组织呼吁全球各个政府，采取更加紧急以及严厉的措施控制新冠病毒传播。

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此前，世卫组织在2009年，曾宣布H1N1为国际大流行疾病，艾滋病（HIV）也曾被确定为国际大流行病。

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这意味着什么？

世界卫生组织此前一直被批评，在应对冠状病毒爆发疫情中过于“亲中”。在中国政府被揭出掩盖武汉的疫情爆发，并训诫“吹哨医生”、民间记者被消声之后，依然赞扬中国政府的应对策略。

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而显然，宣布新冠病毒为国际大流行病会引发各方的连锁反应。

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今天的突发新闻出现之后，美国股市迅速下跌超过1200点。

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不过，医学专家在媒体呼吁大家避免过度紧张。新冠病毒爆发成为“国际大流行病”，并不意味着病毒出现变异，或是毒性更强，而是从传播范围来说，更加广泛，传播更加难以控制。

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加拿大政府给公众的建议依然是，个人提高警觉，勤洗手少摸脸，避免前往大规模聚集人群，以及尽量减少坐飞机旅行等。

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加拿大政府调整目标

加拿大联邦和各省政府的卫生以及公众健康部门在密切监控各地的病毒爆发。

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星期三，加拿大感染案例超过了100例，加拿大总理在今天早上刚刚宣布了国家紧急经济救援计划。

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此前，加拿大联邦公共健康部门一直表示，根据世界卫生组织的信息以及加拿大的状况，新冠病毒在加拿大大规模爆发的可能性很小。

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不过，现在加拿大政府普遍调整了说法，认为加拿大目前应该尽力做的是，控制新冠病毒不会大规模爆发，以及不会突然爆发。

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而加拿大是少数没有对新冠病毒爆发地区采取关闭边境的国家之一，从中国、伊朗、意大利等国家的飞机每天会抵达加拿大。

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同时，加拿大最重要的经济伙伴、南方邻居美国，受感染的案例已经过千，在东西海岸的大城市都出现了社区传播。

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加拿大最新发生的感染病例中，包括了从美国旅行回来的人。

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同时，昨天从美国“至尊公主号”游轮撤离、正在加拿大Trenton军事基地隔离的一名加拿大人，被检测出新冠病毒呈阳性。

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所以，加拿大政府是否会进一步加强边境控制，以及是否会采取禁止大规模聚会等措施，也在等待联邦政府做出决定。

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世卫组织担心：更多国家面临大爆发的危险

此前，世卫组织在2009年，曾宣布H1N1为国际大流行疾病，艾滋病（HIV）也曾被确定为国际大流行病。

目前，伊朗和意大利属于疫情令人担忧的两个国家。两个国家都出现新冠病毒感染人数急速上升，以及死亡人数每日增加的情况。

伊朗目前的感染人数为9000人，死亡人数为354人。意大利感染人数超过1万1千人，631人死亡。

世界卫生组织担心的是，会有更多家落入与伊朗、意大利相似的境地，对于一些不发达的、资源比较少的国家，病毒泛滥并造成死亡的危险会更高。

RCI with CBC

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