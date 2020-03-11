为阻止移民偷渡潮，加拿大政府与国际刑警组织合作并向一些国家提供资金

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自2017年以来，加拿大政府向国际刑警组织提供了至少5百万加元，参与该组织打击人蛇偷渡的行动计划。另外，加拿大也向缅甸和泰国等七个亚洲国家提供资金，帮助它们培训警察力量和加强边境监控，目的同样是把偷渡者阻挡在原籍国的边境以内。

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加拿大广播公司英法语部CBC和Radio-Canada的记者多次通过加拿大信息公开法要求外交部提供有关资料。外交部交出的资料涂黑了有关国家的名字，但是记者通过搜素文件中的关键词，并和国际刑警及合作国家公开的资料进行对比，最终查明获得加拿大资助的国家是缅甸、孟加拉国、不丹、印度、尼泊尔、斯里兰卡和泰国。

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加拿大外交部的这个项目名为“移民偷渡预防战略”，对国际刑警组织和上述国家的资助都属于该项目的运作。该项目由哈珀政府在2010年建立，自由党政府上台后不仅把它保留下来，而且增加了资金。目前这个项目每年支出将近1800万加元。

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文件显示，加拿大也参加了国际刑警组织去年10月的一次打击南美国家偷渡潮的行动。有53名人蛇嫌疑人在这次行动中被逮捕。参加这次行动的国家包括墨西哥，尼加拉瓜，洪都拉斯，萨尔瓦多和哥伦比亚。

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（RCI with CBC News, Brigitte Bureau, Radio-Canada）

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