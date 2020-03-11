加拿大人也开始抢购卫生纸了

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在加拿大，随着新冠病毒肺炎病例的增加，恐慌情绪也在蔓延。一些城市的Cosco 商店出现了抢购卫生纸的现象，星期二（3月10日），魁北克省最大城市蒙特利尔市和周边的几家商店早上开门不久货架上的卫生纸就被抢购一空。一位店员说，她们一天就卖掉了平常一个星期的量，过去从未发生过这种事。

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不过Radio-Canada记者Thomas Gerbet报道说，到星期三为止，其他连锁店和医药用品店还没有出现卫生纸售罄的现象。这也许是因为Cosco连锁店向来以大包装和价廉著称，因此格外受到抢购者青睐。

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加拿大卫生部建议公众储存一些必需品，包括常用药，可久放的食品和卫生纸，但是也告诫人们避免“恐慌购物”。囤积够用几个月甚至几年的卫生纸显然是没必要的。一位蒙特利尔市郊的Cosco 店员说，那种超大包装的卫生纸，一包够一个人用一年半，有些人一下子就买了三包。

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心理学家：恐惧的传染性比病毒还要强

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恐惧时会传染的。魁北克省心理医生学会主席克里斯蒂娜.格鲁（Christine Group）在接受Radio-Canada早间节目采访时说，恐惧传播起来比病毒还块，有时候造成的危害也超过病毒。人在遇到威胁时的反应首先是逃离，如果逃不掉，那就只能想办法自卫。囤积是人们在病毒蔓延时想到的自我保护的方式，或者说，试图对局面有所控制的方式。

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格鲁解释说，无法控制正在发生的事是产生恐惧和焦虑的一大原因。但是人在恐惧的时候是不理性的。我们在非常害怕的时候不会思考，只会做出反应。另外，人也是喜欢模仿的动物。在电视上看到英国或澳大利亚等国家的人在抢购卫生纸，有些人自己也会去做同样的事。

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一个不理会心理学和政治正确的英国店主贴出的卫生纸售罄告示，由英国作家斯维尼（Nicola Jane Swinney）在推特上转贴：

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（RCI avec Radio-Canada, Thomas Gerbet, Tout un matin）

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