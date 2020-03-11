加拿大新冠病例超过百人，联邦政府拨出10亿加元应对疫情

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加拿大总理特鲁多星期三（3月11日）上午宣布，联邦政府将拨出10亿加元，以帮助各省医疗系统、企业和员工应对新冠肺炎的蔓延。这笔资金的具体分配包括：

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5亿加元发给各省和地区，帮助卫生部门和医疗系统购买设备，增加病毒检测和加强疫情监控；

2.75亿加元用于新冠病毒疫苗研制；

1亿加元用于实施联邦公共卫生措施和加强国家微生物实验室的力量；

5千万加元用于为医护人员购买口罩等防护用品；

5千万加元用于加拿大公共卫生署的病毒知识普及等措施；

5千万加元用于援助其他国家抗击疫情和支持世卫组织等国际合作机构；

帮助企业和员工度过难关

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另一个重要举措是通过税务减免措施和放宽就业保险规定来帮助受到疫情影响的企业和员工。例如取消领取失业金之前的等待期，让员工可以放心在家隔离，不必因担心收入断绝而不顾感染他人的风险出门上班。

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对企业的扶助包括把联邦“工时分享项目”的时间加倍，从38周增加到76周。该项目旨在帮助企业以减少雇员工作时间的方式来避免裁员。另外，联邦政府计划通过加拿大企业发展银行等政府借贷机构向企业提供资助，并提供更灵活的纳税方式，帮助现金周转困难的企业度过难关。

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将根据疫情发展推出更多措施

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特鲁多表示，联邦政府制定了不同版本的应对方案，将根据疫情发展推出新措施。他认为加拿大到目前为止是幸运的，而每个加拿大人的行为方式和卫生习惯 – 勤洗手，咳嗽时用肘弯遮挡，– 可以帮助阻遏病毒的蔓延。

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加拿大的感染人数在不断增加，到加东时间星期三下午已达114人。但是到目前为止确诊的社区感染病例和重症极少，死亡1人。

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（RCI with CP，CBC News，Kathleen Harris）

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