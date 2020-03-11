好莱坞著名制片人维恩斯坦因强奸、性骚扰被判入狱23年

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星期三，好莱坞大鳄、著名制片人维恩斯坦（Harvey Weinstein）强奸、性侵案宣判。纽约联邦法官James Burke宣布，维恩斯坦入狱23年。

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维恩斯坦表示，自己对案件感到“困惑”。

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今年67岁的维恩斯坦被指控强奸、性侵、性骚扰等罪行。二月底，陪审团裁定其中2项罪名成立，包括一项对女演员Jessica Mann的三级强奸，以及助手Miraim Haley的一级性骚扰，最长刑期可达29年。

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而在西海岸的洛杉矶，维恩斯坦也被指控多项性侵性骚扰罪名，案件将会在今年开庭。

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维恩斯坦曾是好莱坞最著名的制片人之一，制作的影片包括《恋爱中的莎士比亚》、《国王的演讲》、以及《低俗小说》等。

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这两年，全球掀起米兔运动，MeToo，之后，多达50名女性站出来，揭露维恩斯坦以制片人的权利多年来性侵、性骚扰女演员，以及与他工作的女助理。

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维恩斯坦最终被定罪入狱，意味着米兔运动的一大胜利。

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同时，女权主义活动人士也希望，此案的胜利能够对法庭审理性侵案件带来改变。

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今天早上，长达1000页的维恩斯坦庭审文件遭到曝光。媒体表示，多年来，维恩斯坦极力阻止自己的丑闻曝光。他手上有一个黑名单，大约有70人，都是他认为会对记者揭露他行径的人，他雇佣私家侦探监视他们的行为，试图令他们闭嘴。

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