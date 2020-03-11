安大略汉密尔顿一医生新冠病毒检测呈阳性，曾接触14名癌症病人

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加拿大安大略省汉密尔顿市出现第一例新冠病毒感染病例。

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该市健康科学中心（Hamilton Health Sciences，HHS）所属的Juravinski癌症中心内，一名放射肿瘤医生被检测出COVID-19呈阳性，目前在家中隔离。

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当地卫生机构透露，这名医生为一名32岁的女性，家住在Burlington，于上周六从美国夏威夷度假回来。

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她在3月9日下午回到诊所上班。但她感觉出现了早期症状，于是，联系了传染病专家，并在当天接受了新冠病毒测试。第二天，3月10日，她确诊受到感染。

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而自从她回到癌症中心工作之后，她与五名工作人员，三名医生，以及14名癌症患者接触过。

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目前，该中心与她有接触的工作人员正在自我隔离。而且，他们正在与那14名患者及其家属联络。

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不过，一名与感染者接触过的医生已经飞往国外。中心表示，会确保那名医生在抵达目的地之后，收到他们的信息。

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HHS还表示，这名感染新冠病毒的医生的伴侣是另外一间医院的外科医生，他没有出现症状，不过，已经处于监测之中。

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HHS发言人表示，他们目前已经扩大了对医护人员的新冠病毒检测范围。比如这名女医生，并非从疫情高发地返回，她的症状中也没有肺部感染症状，比如咳嗽或是喉咙痛，也没有发烧。因此，HHS认为，他们的应对还是很迅速的，并且把感染者在早期就隔离起来了。

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