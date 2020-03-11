抄底的诱惑敌不过新冠病毒引起的恐慌：加美股市在短暂回升后再度暴跌

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在投资者似乎重拾信心、股市在星期二（3月10日）短暂回升后，加美股票市场的各种指数星期三再度暴跌。多伦多股市综合指数下跌688点，跌幅超过4%。道琼斯指数下跌1464点，跌幅超过5%。纳斯达克指数下跌392点，跌幅接近5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠病毒引起的恐慌笼罩全球股市。自二月底投资者开始抛售以来，加美股市跌了20%，已符合熊市定义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加美领导人分别在星期二和星期三宣布了扶助企业、刺激经济的措施，但是金融分析人士说，投资者显然认为这些措施力度不够或来得太慢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

损失最惨重的是石油天然气公司。森科能源，Cenovus和赫斯基能源三大加拿大能源公司自二月底以来市值蒸发三分之一，今天股票继续下跌。国际市场原油价格为每桶33美元。Cenovus已经宣布将缩减32%的支出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Peter Evans, Meegan Read）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada