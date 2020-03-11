多伦多关注无家可归者的街头护士Cathy Crowe (Laura DaSilva/CBC)

疫情当前：多伦多关注无家可归者团体发声

作者 亚明 |
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发表 2020年3月11日（星期三）12:08
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多伦多一些关注无家可归者的人和慈善组织敦促政府尽快制定计划保护这些本来已经处于危险中的人，使他们免受病毒感染。

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加拿大目前还未出现无家可归者收容所感染COVID-19的病例，没有社区传播的明显案例。但多伦多街头护士凯茜·克劳（Cathy Crowe）说，对于众多流落街头、有成瘾问题、健康状况差的群体来说，一旦有人感染，就会构成“极高的风险”。

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克劳曾在过去的30年中为帮助无家可归者的组织工作，包括2003年在非典爆发期间的前线工作。她在社交媒体的博客中说，卫生保健官员建议的许多防疫措施对于无家可归者来说难以实施。因为他们每晚睡觉的避难所空间狭窄，除了比较拥挤，通风状况也不好，人员配备水平和清洁标准也都比较差。 而且很多人负担不起消毒等用品的储备。这就使得“庇护所一旦出现COVID-19感染者，立即会变成病毒培养皿”。

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多伦多每晚到避难所睡觉的人数徘徊在8,000人左右，入住率通常达到100％。

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多伦多东区的Margaret’s Drop in避难所2018年1月时的拥挤情况 (Supplied/CBC)

看到现有的避难所不够用，多伦多的16个宗教慈善组织从11月开始了一个联合行动计划，教堂每周轮流开放接待无家可归者。但星期二一个犹太教堂因出现一位信众感染冠状病毒而关闭，导致减少了60个床位。

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关注无家可归者的团体建议政府采取的措施包括：为每个避难所指派一名公共卫生护士，帮助避难所的工作人员对使用者进行筛查和检测；制定隔离计划；增加专项资金；增加床与床之间的距离。

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多伦多公共卫生局副医官赫尔文·萨赫德瓦（Herveen Sachdeva）博士在一份声明中回应说，市公共卫生部门正在与联邦卫生机构和安大略省卫生部合作，以保护无家可归者。包括定期与该市的无家可归者和住房服务部门会面，制定应急计划。在多伦多的一个为无家可归的年轻人服务的庇护所，已经开始额外的清洁程序和控制感染的措施。现场也开设了医疗诊所，已经开始筛查病毒，关键人员也配备了专用口罩。

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文章分类：健康社会
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