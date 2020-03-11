采访在世卫组织中领导全球抗疫的加拿大专家

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世界卫生组织在此次冠状肺炎防控中一直处在漩涡的中心。在该组织中具体负责此次抗疫领导工作的是副总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）博士。他是加拿大人，曾在2014年领导了埃博拉病毒的抗疫，多次到非洲疫区；也曾在2016年领导了全球寨卡病毒的防控工作。这次又在1月份被世卫组织任命为遏制冠状病毒工作的负责人。他在上个月率领24名专家到中国，了解和指导冠状肺炎的防控。

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艾尔沃德博士来自纽芬兰省，毕业于纪念大学医学院。加拿大广播公司星期二致电日内瓦采访了艾尔沃德博士，以了解他和世卫组织的工作以及有关防疫工作的情况。

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艾尔沃德博士说，他这段时间经常要到2点后睡觉，7点就起床。周二起床后即与意大利通话，与中国进行交流，协调内部团队和高级顾问的工作，大约每15分钟就会转到另一个新的议程。以下是采访摘录。

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如何领导世界卫生组织的专家团队到中国？

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我从事大型传染病、公共卫生事件和人道主义紧急情况的工作已有很长时间。在今年1月我们的总干事与中国国家主席会面并讨论了中国不断升级的局势之后，他们商定组建一支国际专家团队，而我被任命领导该团队。

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我们在中国学到的重要知识，甚至让我和团队中的顶尖专家感到惊讶，那就是我们实际上可以使用一些老式的公共卫生知识及措施，控制这种通过呼吸道传播的病毒。

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是否对疫情和病毒存在恐惧？

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坦白地说，我没有恐惧。因为要记住，病毒只是在人体内生存，且只能通过密切接触传染，只要采取了适当的防控措施，就可以将感染和传播的风险降低到非常低的水平。

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防止COVID-19传播所面临的最大挑战是什么？

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此次疫情面临的最大挑战是人们的误解，包括认识不足。其实人们都很关心自己的健康。如果人们拥有正确的信息，他们将做正确的事情。我发现最大的挑战是人们并不总是能获得足够清晰的信息。

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还有人有选择地相信某种数据，着眼于最低的率亡率，然后说：“哦，这就像季节性流感一样”。或者他们自我安慰地想，“哦，它只会影响年龄较大的人，我很安全”。这都是不正确的。

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我们强调没必要恐慌，但这不意味着掉以轻心。这不是季节性流感。它的死亡率要比流感高十倍以上。弱势人群中招的最多，但任何年龄段都可能感染，尤其是在30到60岁之间的人群。

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与过去参与的其他防疫工作相比，此次难度更大吗？

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昨天有人问我，是否以前从事过的防疫工作有彩排意味。我觉得没有彩排，因为每一种疫情的爆发都是不同的。我们是从西非的埃博拉疫情中学到了一些东西，也从寨卡病毒防控中得到一些借鉴， 但那都是从广义上来说的，因为不同的病原体以不同的方式传播。我们从中学到的重要内容实际上是如何在公共卫生，医疗系统和政府所有界面之间工作，这对于成功做出响应至关重要。

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是否仍对防疫工作乐观，相信可以遏制？

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这不是我个人是否相信的问题， 而是病毒的真实情况。在这方面我们最了解的病毒是流感，但它的传播速度非常快。一般观点认为，使用老办法无法减低其传播速度。但在中国，我们看到的是采取严格的防控，包括洗手、确认病例、查找其接触者、实行隔离等。这些做法可以有效减缓疫情扩散，预防更多感染和死亡。这些方面的教训也是非常明确的。

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所以并不是我个人盲目乐观。只要人人都根据指引去做就可以减少疫情扩大的风险。

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