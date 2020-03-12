加拿大出现未成年人新冠病毒病例：一卡尔加里幼童和一安大略省婴儿感染

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加拿大森科能源公司证实说，该公司卡尔加里市总部大楼内的幼儿园（Pump-Kin Patch Child Care)有一个孩子新冠病毒检测呈阳性。据该幼儿园的网站介绍，园内有98个孩子，年龄最大的6岁。

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与此同时，安大略省有一个男婴病毒检测呈阳性。安省卫生官员说，这名男婴不到1岁，从家人处感染病毒。

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一名森科能源发言人表示，幼儿园已经关闭，所有工作人员，孩子及他们的父母被要求自我隔离到3月20日。但是大楼内其他办公室一切照常，并未采取任何限制措施。公司只是要求员工自己注意是否出现症状。

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该幼儿园将于3月23日重新开放。

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到星期四（3月12日）上午，卡尔加里市所在的阿尔伯塔省已有20例新冠病毒肺炎病例。目前还不知道这名幼童自何处感染。其余19例均由境外传入。

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美国疾病防控中心说，儿童没有受到更大的危险，感染者通常症状轻微。

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到星期四上午为止，加拿大全国共有117例新冠病例。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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