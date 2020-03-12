加拿大应人人出力防止疫情井喷式爆发

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在中国之后，意大利新冠病毒肺炎疫情井喷式爆发，现在世界115个国家有12万人确诊感染COVID-19病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在遏制COVID-19疫情扩散的努力显然已经失去效力的情况下，公共卫生部门开始把注意力放到放缓疫情传播的速度方面，特别是防止疫情像意大利那样井喷式爆发。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因为任何国家的医疗卫生系统的承受能力都是有限度的，像加拿大这样实行公费医疗制度的国家，正常情况下医院和诊所已经接近满负荷运行，大规模传染病井喷式爆发势必会让医疗卫生系统无法承受；而如果被传染的人数以较慢的速度增长则可以给公共卫生系统以适应的时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来自中国和意大利的COVID-19疫情数字显示，免疫系统正常的大多数人感染COVID-19病毒后只会出现不严重的症状，但有10%的被感染者会发展成重症，需要入院救治；这些重症患者不但需要医院病床、而且需要使用呼吸机、透析机等抢救设备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大多伦多Sunnybrook Hospital 医院重症抢救医生Dr. Robert Fowler指出， 最理想的当然是避免人们感染COVID-19病毒，但如果感染不可避免，至少要避免集中性、群体式感染。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为此，加拿大人需要做到至少三点。第一是出现症状要立刻自我隔离；第二是平时要勤洗手、不摸脸、打喷嚏用胳膊挡住；第三是保持人与人之间的距离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

意大利正在出现的就是疫情井喷式爆发的局面，让意大利这个西方发达国家的医疗卫生系统面临崩溃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kelly Crowe · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada