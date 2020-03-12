新冠疫情：如何进行自我隔离？

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随着加拿大的新冠病毒肺炎病例不断增加，包括加拿大总理特鲁多在内，越来越多的人需要进行两周自我隔离。不仅是出现症状的和被确诊的人，还有那些从疫区回来的或者和患者有过接触的人。

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那么，万一轮上了你，应该如何进行自我隔离呢？

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首先，除非是发生紧急情况（例如急需求医）。否则不要出门。食品和日用品找人代买送到门口。不要与人接触。

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如果与家人同住，在家也要戴口罩，并与他们保持至少两米的距离。不要和家人共用餐具和卧具，其他物品也要尽量分开。如果住房够大的话，不要和他们呆在一个房间里，不要用同一个卫生间。

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虽然目前医学界对人是否会把病毒传给动物了解不多，但是加拿大公共卫生署还是建议感染者如果有宠物的话，不要接触它们。

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当然你也无须因害怕病毒而丢弃宠物。目前没有任何证据显示加拿大的野生或家养动物携带新型冠状病毒。

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无论是独居还是和家人同住，自我隔离期间每天至少清洗并消毒一次你经常接触的物体表面，例如马桶，床头柜，门把手，开关，电话和遥控器。用普通的家用消毒液即可。无法清洗的物品需装进双层塑料袋再和其他垃圾一起丢弃。

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（RCI with CBC News）

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