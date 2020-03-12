(Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

新冠肺炎=大规模传染病对加拿大意味什么

作者 方华 |
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发表 2020年3月12日（星期四）11:37
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世界卫生组织星期三终于宣布COVID-19病毒肺炎为世界大规模传染病，这个决定对世界每一个国家都会有影响。

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世界卫生组织总干事谭德赛说，世界卫生组织做出上述决定是因为对COVID-19病毒肺炎疫情扩散的速度和范围非常担心，对世界许多国家政府在严重疫情面前不在乎、不作为的做法感到非常担心。

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而世界不少国家的公共卫生专家认为，世界卫生组织早就应该宣布COVID-19病毒肺炎疫情是大规模传染病。

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Leanne Hazon/CBC

那么，对加拿大具体会有什么样的影响呢？

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本土传染

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加拿大多伦多Humber River Hospital的传染病专家Dr. Michael Gardam医生认为，人们看到COVID-19病毒肺炎疫情在世界迅速传播，这显示过去一个多月来采取的隔离措施没有能够阻挡住新冠病毒肺炎的世界性传播；现在世界卫生组织终于宣布COVID-19病毒肺炎是世界性大规模传染病，这给那些仍然认为新冠病毒肺炎疫情不会在加拿大发生的人来说是敲响了警钟。

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虽然媒体过去几个星期连篇累牍地报道了加拿大国内和国外新冠病毒肺炎疫情的情况，但不少加拿大人一直认为，目前加拿大国内的确诊病例都是国外输入的，所以加拿大的COVID-19病毒肺炎疫情并不严重。

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一些加拿大卫生专家认为，加拿大社区性COVID-19病毒传染的病例可能已经发生、或者是正在发生，加拿大政府和卫生机构的防疫重点应该从隔离来自国外的病例转到如何减少本土社区传染方面来。

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CBC

井喷式爆发

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其次是，即便是医疗系统发达的西方发达国家，遇到COVID-19病毒肺炎疫情井喷式爆发的问题其医疗卫生系统也无法承受、会面临崩溃的局面。

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加拿大医生Michael Gardam指出，首先加拿大政府和民众应该从意大利新冠病毒肺炎疫情井喷式爆发的情况吸取经验教训，这就是一个几千万人口的西方发达国家从一开始屈指可数的几个确诊感染病人到上万人被感染、几百人死亡的局面只需要几个星期的时间。

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避免加拿大出现COVID-19病毒肺炎井喷式爆发主要靠减少或放慢本土社区传染，主要手段是保持社会距离。这意味着取消大型会议、体育比赛、文艺演出等公众集会，前往工作单位和去公共场合的人应该保持人与人之间两米的距离；有症状的人应该停止上班、自我隔离，政府应为这些自我隔离的人提供经济帮助，避免他们由于担心失去工资收入而带病上班、传染他人的问题。

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Phil Stewart/Reuters

美国失控的影响

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专家们担心美国COVID-19病毒肺炎疫情正接近失控的边缘。如果美国的疫情失控，则加拿大的COVID-19疫情会加速恶化。这是一个加拿大政府和民众无法控制的因素。

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RCI with Adam MillerAmina Zafar · CBC News

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