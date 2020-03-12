美国股市狂泻2350点：投资者对应对新冠病毒信心不足

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加拿大股市创80年来最大跌幅记录，超12%。

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星期四，美国股市一开盘，下跌超过5%，而触发了熔断机制。

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但交易暂停并没有止住股市下跌。美联储一度试图止损，入市1.5万亿回购市场，但收效甚微。

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最终，道琼斯指数收市报21200点，下跌了2350点，是华尔街历史上单日指数下跌最大的一天，跌幅达10%。

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这已经是一周内，美国股市第二次触发熔断机制了。令分析人士担忧，股市正式进入熊市。

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S&P/TSX指数下跌1761点，跌幅12%，创下历史上最大跌幅。收盘报12508.45点。

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股市从能源、到交通、金融、公用事业、以及零售业全面下跌。

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股市评论人士称，金融市场终于对新冠病毒爆发后，各种隔离和交通阻断做出了反应。

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昨天，美国总统特朗普发表讲话，禁止欧洲人入境，令民航运输也受到重创。

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