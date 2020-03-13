中国政府允许被关押的加拿大前外交官康明凯与生病的父亲通电话

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中国驻加拿大大使馆说，在中国被关押的加拿大公民之一、前外交官康明凯（Michael Kovrig）被允许和重病的父亲通了一次电话。根据中国大使馆的声明，中方是出于人道理由允许他们父子通话的。

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声明还说，鉴于新冠病毒疫情，中方向康明凯和另一名被关押的加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）提供了更好的食物，以增强他们的抵抗力。

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康明凯被捕前为国际危机组织工作。该组织是一个研究冲突防范的独立智库。在华为财务总监孟晚舟2018年12月在温哥华机场被捕九天后，他和斯帕弗在中国被抓。中国大使馆说，他们涉嫌从事危害中国国家安全的活动，此案正在被依法处理，而加拿大无法解释孟晚舟违反了加拿大的什么法律。

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孟晚舟目前获保释，住在温哥华家中，等待BC省法院审理她的引渡案。

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（RCI with CP）

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