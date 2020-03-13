多伦多一医院将建立 COVID-19 病毒筛查中心

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多伦多一家医院正在多伦多东部开设一个 COVID-19 评估中心 （The COVID-19 Assessment Centre）。

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迈克尔·加伦医院（Michael Garron Hospital ) 计划 3 月中旬在一栋医疗大楼内开设这个 COVID-19 评估中心，地址是 Coxwell Ave 840 号，就在该医院的对面。

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该中心专门接受出现了 COVID-19 症状的人，医院表示，中心的医务人员将对有症状的人进行评估，并检查其旅行史和接触史，目的是能对感染者作出迅速反应，把他们送到急诊室进行治疗。

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院方还强调，没症状的患者请不要去这个中心。

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独立出入口

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这栋医疗大楼的其余部分仍将提供常规医疗服务，上述评估中心会有一个独立的进出口。

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迈克尔·加伦医院的项目副总裁马克·法姆（Mark Fam）告诉加拿大广播公司，这个评估中心有单独的出入口，以确保其他人的安全。

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他还表示，医院认为选择的地点是合适的，因为该中心距离医院的急诊室很近，在步行范围内。

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（CBC）

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