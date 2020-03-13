帮助企业渡难关：加拿大银行再降基准利率，政府设立百亿加元信贷便利项目

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加拿大银行星期五下午出人意料地把基准利率降到0.75%，下调0.5个百分点。在3月4日的例行会议上，加拿大银行已经把基准利率降到1.25%以抗衡新冠病毒疫情对经济的影响。

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加拿大银行每六个星期开一次会讨论利率。下一次开会应在4月15日。行长博罗兹（Stephen Poloz）说，这个罕见的举措是为了积极应对新冠病毒疫情对加拿大经济造成的冲击和油价的急剧下降。

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但是他也表示，加拿大不太可能实行负利率。

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和博罗兹一起召开新闻发布会的加拿大财长莫诺（Bill Morneau）则宣布，联邦政府将设立一个100亿加元的信贷便利项目，通过加拿大企业发展银行和加拿大出口发展署向受到疫情影响的企业提供贷款。他说，这项举措在2008年金融危机期间曾经发挥作用，这一次也会帮助加拿大企业渡过难关。

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到星期五下午为止，加拿大的新冠病毒肺炎病例达到179。

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与此同时，美国总统特朗普宣布美国进入全国紧急状态。这意味着州和县市政府将获得更多的抗疫资金，医院在检测和治疗患者时有更大的灵活性。

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（ RCI with CBC News, AP, Radio-Canada）

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