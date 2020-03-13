暂停所有旅行，议会休会，取消邮轮季：加拿大政府宣布应对新冠疫情的新措施

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星期五（3月13日）上午，加拿大副总理弗里兰（Christia Freeland）和几位部长及卫生官员召开新闻发布会，宣布加拿大应对新冠病毒疫情的新举措。加拿大人被要求取消或推迟所有非必要的出国旅行，尤其是医护人员，老年人和慢性病患者。此前BC省和安大略等省份已经向公众提出了同样要求。魁北克省要求公职人员不要出国旅行。

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交通部长加尔诺（Marc Garneau）宣布，从现在起到7月1日，禁止五百人以上的邮轮在加拿大港口停靠。另外，国际航班将受到更多限制，只能在几个指定机场降落。但是目前还没有决定是哪几个机场。所有从国外回来的人都被要求自我隔离。加拿大海关也将加强检测。

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加拿大公共卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）和首席公共卫生官特蕾莎.谭（Theresa Tam）等卫生官员再次大力强调勤洗手，与人保持两米距离，咳嗽、打喷嚏时用袖子遮挡，避开人群等行为方式的重要性。这些行为方式，包括取消或推迟旅行，都是个人选择而不是强制性规定。但是他们说，在这个非常时刻，遏制疫情需要每个人的努力。

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加拿大议会各党一致同意暂时休会至4月20日。反对党表示将在众议院之外继续履行监督政府的职责。

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另外，加拿大国防部星期五也下达通知，禁止所有出国旅行，而正在国外执行任务的军人也被要求留在原地，暂时不能归国。

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（RCI with CBC News）

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