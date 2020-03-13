终于感到了紧张：加拿大本周应对新冠病毒大事记（3月13日）

过去这一周，加拿大政府宣布了一系列重大举措，希望控制新冠病毒在加拿大的大爆发，以及稳定经济。
3月13日（星期五）
- 加拿大目前感染数字为160人，
从1月26日，加拿大确诊第一例新冠病毒感染病例以来，总共有160人感染，主要集中在安大略省和BC省，接下来是阿尔伯达省和魁北克省。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
80%的病例是旅行者，10%是与旅行者有亲密接触的人。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
其中，只有13%感染者需要入院治疗，1人死亡。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
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- 自我隔离中的加拿大总理特鲁多对全国发表讲话
加拿大总理特鲁多的太太苏菲星期四确诊受到新冠病毒感染。他目前自我隔离14天，在家里工作。
- 自我隔离中的加拿大总理特鲁多对全国发表讲话
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- 加拿大议会暂时休会至4月20日；政府向公民发出国际旅行警告，宣布减少国际航班运行机场，并在考虑出台收紧边境管理措施
避免非必要的国际旅行，尤其是老人与医护人员；7月1号之前，载有500人以上的游轮将不再允许停靠加拿大；
暂停所有旅行，议会休会，取消邮轮季：加拿大政府宣布应对新冠疫情的新措施加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
- 加拿大财政部长莫诺、加拿大银行行长宣布新冠病毒情况下，稳定经济计划
加拿大银行行长宣布将基准利率再降0.5%，至0.75；
莫诺表示，政府具体对中小企业的财政帮助等措施将会在下周宣布
- 加拿大卫生部的评估：加拿大目前新冠病毒感染爆发可能性“低“，但也可能很快会发生变化
加拿大如下人群比较危险：加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
*65岁以上人群；加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
*免疫系统疾病人群；加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
*有慢性病史的人群加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
针对计划旅行者的建议是：
避免非必须的海外旅行；
请检查加拿大公众卫生部门的旅行建议；
避免1）游轮旅行；2）疫情严重地区；3）国际会议以及大型集会加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
请旅行归来的人密切留意自己的状况，如果出现发烧、咳嗽、呼吸困难等症状，请留在家中，并与当地公众卫生部门联系。
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3月12日 （星期四）
- 加拿大各省发布措施，限制大规模集会，取消娱乐和体育活动，以及对学校的规定；
比如，安大略省决定，中小学在春假过后假期再延长三周；魁北克也于周五宣布停课
- 加拿大首次出现未成年人感染病例；
- 加拿大应人人出力，防止疫情井喷式爆发；
- 美股下跌2350点，加拿大股市下跌12%
3月11日（星期三）
- 加拿大联邦宣布拨款10亿，专门应对新冠病毒爆发
措施包括了对受新冠病毒影响个人的经济帮助，如取消领取失业保险的等待事件，采取“分享工时”计划，来减少公司裁员等。
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- 世界卫生组织宣布新冠病毒爆发为“国际大流行病”
3月10日（星期二）
- 加拿大专机从美国接回“至尊公主号”上的270名加拿大人
3月9日（星期一）
- 加拿大发生第一例因新冠病毒死亡病例，死者为一名80岁男性，患有慢性病
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