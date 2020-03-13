终于感到了紧张：加拿大本周应对新冠病毒大事记（3月13日）

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过去这一周，加拿大政府宣布了一系列重大举措，希望控制新冠病毒在加拿大的大爆发，以及稳定经济。

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3月13日（星期五）

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从1月26日，加拿大确诊第一例新冠病毒感染病例以来，总共有160人感染，主要集中在安大略省和BC省，接下来是阿尔伯达省和魁北克省。

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80%的病例是旅行者，10%是与旅行者有亲密接触的人。

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其中，只有13%感染者需要入院治疗，1人死亡。