出现疑似社区感染、卡尔加里进入紧急状态

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加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市政府宣布，因为新冠病毒肺炎疫情恶化而全市进入紧急状态。

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全市范围的公共游泳池、体育活动中心、公共图书馆、非政府的YMCA活动中心等机构都被命令从星期一凌晨开始关闭；餐饮业虽然继续经营，但不得开放超过一半的餐桌以保持人与人之间的距离，而且人数最多不得超过250人。

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卡尔加里市长Naheed Nenshi星期日晚些时候宣布了上述决定，并告诉记者说，局势是困难的、许多市民需要的市政服务将在一段时间内无法获得。

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卡尔加里市政府官员证实，宣布全市进入紧急状态是因为两个主要原因。一是过去24小时卡尔加里新增了14个COVID-19确诊病例，二是有两个COVID-19确诊病例似乎是社区传染、而不是由于境外旅游感染的。

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阿尔伯塔省政府在星期日早些时候已经宣布省内幼儿园、小学、中学、大学全部停课防疫。

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RCI with Sarah Rieger · CBC News

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