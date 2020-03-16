加拿大短程小飞机上无水洗手只有免洗液

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在新冠病毒肺炎疫情日益严重的情况下，加拿大公共卫生机构要求人们勤洗手防疫。

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其实，早在2009年世界卫生组织就已经建议世界各国的民航航班和民航机场配备无接触自动冲水洗手器。

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但加拿大航空公司、西捷航空公司、和Porter航空公司一些短程航班上却没有洗手的自来水、只有瓶装免洗洗手液。

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这些加拿大的民航公司表示，在目前新冠病毒肺炎疫情日益严重的情况下已经采取了加强机舱清洁工作的措施，并根据加拿大公共卫生当局的建议、提供免洗酒精洗手液以确保那些机上没有自来水洗手设备的短途小飞机乘客能够保持手部清洁。

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加拿大公共卫生机构和美国疾病控制中心的建议是，用肥皂和流动水洗手20秒钟是杀死手上新冠病毒最有效的手段；在没有洗手设备的情况下最好的替代措施是使用酒精浓度至少60%的免洗洗手液。

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不过，有的专家认为酒精浓度70%-90%的免洗洗手液才能有效杀死新冠肺炎病毒。

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也有的专家认为，乘坐短程民航飞机的乘客最好别使用机上厕所，因为厕所内部和门把手上有大量细菌和病毒，就是厕所内有自动流水洗手设施、其水量少和流水时间不够的问题也使得其清洁作用大打折扣。

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RCI with Dave Seglins, Madeline McNair, Matthew Pierce · CBC News

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