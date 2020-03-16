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囤货抗疫？小心费钱费力却没用

作者 方华 |
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发表 2020年3月16日（星期一）09:29
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随着新冠病毒肺炎疫情在世界的迅速扩散，许多加拿大人加入了抢购物资的浪潮，从消毒液、口罩到食品、厕纸等物品一概横扫，所过之处是空空如也的商场货架。

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但加拿大广播公司记者从一些专家处得到的见解是，有些物品对防疫有用，而有些却是花钱费劲抢购的无用功。

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消毒液

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专家们的共识是，预防新冠病毒肺炎感染需要勤洗手，所以酒精含量至少60%的免洗洗手液确实能够防疫。虽然商店免洗洗手液和消毒液一上货就被抢光，但专家们说用肥皂洗手的传统方式对防疫其实更加有效。

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CBC/Sophia Harris

加拿大University of Guelph大学的微生物专家Keith Warriner指出，用肥皂加水冲洗手的方式更加有效，因为洗手是把病毒洗掉冲走、而60%浓度免洗酒精洗手液是把病毒杀死在手上，而达不到60%酒精浓度的洗手液则仍然把活性病毒留在手上。

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不列颠哥伦比亚大学医学教授Jocelyn Srigley则认为，用传统方式洗手和用免洗酒精消毒液净手都对防疫有效，前提是要把手心手背、指尖指甲和手腕部位都清洁到才行。

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口罩

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Jocelyn Srigley教授认为，除了医护人员之外、口罩主要应该是给病人使用以减少他们在咳嗽和打喷嚏时传染他人的机会。因为与吸入式传染相比，对于大多数人来说更经常的传染方式是手部触摸了附有病毒的物体表面后再接触自己的嘴、鼻、眼部位的接触性传染；而口罩对于这种接触式传染是没有防护作用的。

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CBC/Sophia Harris

一次性手套

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虽然一次性手套有防护作用，但如果带着手套接触脸部仍然会感染病毒，而且如果没有掌握摘除手套的正确要领，在摘手套时会感染病毒。

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维他命、新鲜食品

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有些人希望通过大量摄入维他命来增强体质，但其实增强体质的最好方法是休息好和大量饮水。

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新鲜食品是有保质期的，过期的易腐烂食品对身体有害。

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(RADIO-CANADA / MUGOLI SAMBA)

厕纸

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专家们指出，新冠病毒不是诺如病毒、不会造成跑肚拉稀的问题；那些抢购厕纸的人绝大多数是看到别人买自己也跟着抢购。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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