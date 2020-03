大温夫妇狂扫消毒纸巾上网倒卖获利，被Costco和网店平台吊销会员资格

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一对BC省大温夫妇在当地各处Costco商店购买大量消毒湿纸巾和消毒液,然后放到自家网店出售,获利数万元。此事被《多伦多星报》报道后,他们在Costco和亚马逊网店平台的会员资格均被吊销。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报道此事的记者Douglas Quan 在事后接受CBC采访时说,他是去采访恐慌囤货时遇到朗加(Manny Ranga)和佩雷斯(Violeta Perez)夫妇的。当时他们正在把大包大包的消毒湿纸巾搬上自己的皮卡。他们坦率地告诉记者,这些天他们每天跑好几家Costco, 买下店里所有的Lysol牌消毒湿纸巾和消毒洗手液,然后在网上转卖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们并不讳言以此获利,并为自己发现这个赚钱的机会颇感自豪。到被记者撞见时,他们已经赚了大约3万加元。6桶一包的消毒湿纸巾在Costco卖20加元一包,他们在网上先是卖75加元,后来涨到89加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这样做在加拿大并不违法。但是加拿大消费者委员会呼吁大型连锁店采取防止措施,并呼吁政府参考美国某些州的紧急状态法加强监管。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此事被曝光后,Costco和朗加夫妇网店所在的亚马逊先后吊销了他们的会员资格。亚马逊的声明说,该公司不会容忍哄抬价格的行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC News, As It Happens,Toronto Star)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada