安省政府拟针对疫情出台新法规， 帮助无法上班失去收入者

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冠状病毒疫情在加拿大的扩大，导致一些企业关闭，员工失去工作机会。虽然联邦政府日前已经宣布，那些因为隔离不能上班者可以领取失业金，但也有很多靠工资为生的人不符合领取失业金的条件。 例如工作日期短、非长期工作、或者是自雇等。对此，安大略省保守党政府周一表示，将会尽快通过一项法案以“保护在自我隔离期间必须休无薪假期的人”。

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立法将要求雇主如果有员工缺勤是因为隔离或照顾隔离的家人，那将不需要提交医生开的假条。省长道格·福特（Doug Ford）的发言人伊万娜·耶利奇（Ivana Yelich）表示：“政府正在保护工人，使他们能够专注于自己的健康以及家庭和社区的健康，而不必担心失业”。她还说，政府将在未来几天内宣布在疫情期间帮助安大略省居民的更多细节。

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福特政府本来在2018年上台后不久，就废除了上届自由党政府新制定的一项劳动法规。那项法规允许工人每年有两天的带薪病假，且不需要病假条。

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安省议会目前正在春假期间， 原定的复会日期是3月23日。 但耶利奇女士说：“我们将与反对党合作，尽快提出并通过该立法”。

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安大略省新民主党领导人安德里亚·霍瓦斯（Andrea Horwath）说，反对党对省政府正在起草的紧急立法感到高兴。她说，新民主党正在与政府对话，并将合作通过该法案。

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霍瓦斯说：“新民主党将努力确保这项紧急情况立法能帮助人们在隔离期间收入不会损失，确保没有任何人因晚交房租或抵押贷款面临严重后果”。

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霍瓦斯还补充说，省政府还应起草一项计划，以帮助“我们已经拥挤的医院”，并为医护人员提供儿童看护服务，因为在未来几周内将需要这些人。

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从星期日下午到星期一上午，安大略省又新增加了32例新确诊的COVID-19病例，使全省确诊感染总数达到177例。省卫生厅长在周一上午与省财政部长一起参加了省长的新闻发布会。她说，现在还没有严重到需要宣布进入紧急状态。

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多伦多市长约翰·托里 （John Tory）星期一也宣布了一些措施， 以帮助工商企业应对疫情带来的困难，包括在商业税收和其它市政税上给予30天的宽限期。

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