截止到星期一下午加拿大全国疫情的发展以及各省采取的措施

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魁北克省

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截止到星期一下午3点的消息，魁北克省又报告了几起新冠病毒感染者病例，使全省的确诊感染病例达到50个。而正在接受测试的可疑患者共有3073人，已经确定为阴性的则有3079人。省卫生厅长说，魁省已经有足够的测试能力。 明天新的测试中心投入使用后， 每天的测试人数可从以前的1,600次提高到6000次。但省长弗朗索瓦·勒戈（Francois Legault）呼吁魁北克省民积极献血，以确保血库不会全部用尽。

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育空地区

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下午2：45， 育空地区仿效其他省份宣布限制公共活动，最多不能超过50人。所有在过去14天内曾离境到加拿大之外的人都需自我隔离，包括那些去过阿拉斯加的人。首席卫生官布伦丹·汉利（Brendan Hanley）博士说，有小孩的家长应尽量把孩子留在家中，不要送去托儿所、春假营。上班族应尽量采取在家工作的方式。汉利博士说，育空地区到目前为止还没有确诊的病例，但“很有可能”很快就会出现。

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联邦政府

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下午2:41， 联邦政府卫生部长帕蒂·哈依杜（Patty Hajdu）说，政府正在考虑禁止50人以上的集会。因为现在有迹象表明加拿大已开始出现社区传播的迹象。她说，现在还难说我们采取的措施是否已经成功地减缓了病毒的传播。以前我们想尽量保持感染增长的“曲线变平”，但现在需要尽快控制住。

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下午2:26分，公共安全部长比尔·布莱尔（Bill Blair）说，加拿大边境局正在机场采取进一步的措施， 以确保不会有返回加拿大的人成为传染源。他说已经将所有国际航班的降落限制在四个机场，将开始实行的禁止非加拿大居民入境的措施也能有效减少入境旅客数量。 这样就能达到机场的人减少，并保持一定距离。此外机场也准备了口罩，任何出现疑似症状的人将在抵达时被隔离。

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2：20分，交通长马克·加尔诺（Marc Garneau）说，某些行业的员工因工作性质需要不得不过境到美国， 包括航空公司、火车和海员，以及卡车驾驶员等。这些人将不受自我隔离的要求。同样，美国的这类工作人员也不会被禁止入境。这些措施将于周三生效。

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新不伦瑞克省

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2：30分，新不伦瑞克省报告了另一例COVID-19的疑似案例，使该省的数量增加到7个。这名20多岁的妇女住在该省南部，最近去过希腊。公共卫生官员正在追踪她在该省的活动轨迹，并建议全省大范围的关闭酒吧、电影院、图书馆和博物馆。此外每个人都应注意保持距离，采取措施减缓疾病的传播。

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不列颠·哥伦比亚省

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下午2:15，不列颠·哥伦比亚省最新报告又有三人死于冠状病毒感染。该省是加拿大唯一一个出现冠状病毒感染死亡的省份，此前已有一例。加上现在的3例，都与北温哥华的一家养老院有关。省首席卫生官邦妮·亨利（Bonnie Henry）博士说，该省星期一又有30个新的确诊病例，使总数达到103。

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阿尔伯塔省

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1:52分，阿尔伯塔省一直代表官方通告此次疫情发展情况的首席卫生官出现感冒症状，已经开始自我隔离。正在等待病毒检测结果。该省从3月5日开始出现第一例冠状病毒感染患者。从那以后一直在采取防范措施。

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纽芬兰省

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1:13分，加拿大最东部的纽芬兰省宣布，从本周开始，学校和日托中心将无限期关闭，以进一步阻止冠状病毒的传播。该省上周六报告出现一例疑似病例。省长德怀特·鲍尔（Dwight Ball）说，教师们周二可以回校为停课做出安排，学生们则可以在周三和周四回校拿回自己的物品。

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萨斯喀彻温省

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12:35，萨斯喀彻温省政府出于对COVID-19的担忧，宣布将从周五开始关闭所有的幼儿园和中小学校，并鼓励父母尽量让子女留在家中。 该省说，没有证据表明新型冠状病毒开始在社区传播，但是作为预防措施，需要暂停课程。

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新斯科舍省

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12:07分， 新斯科舍省报告了两例新的疑似病例。这使该省的疑似病例增加到5个。两个新病例来自一个家庭，男女二人都是50多岁，曾近距离接触刚从外国旅行回来的人。家庭另外两个成员也已自我隔离。

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Tim Hortons连锁咖啡店

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下午12:26，加拿大的全国连锁咖啡店蒂姆·霍顿斯（Tim Hortons）宣布，为了尽量降低冠状病毒的传染机会， 从周二开始， 所有咖啡店都将关闭餐厅座位，顾客可以在柜台， 窗口买咖啡和食品，带走消费。开车购买的窗口和送货也会继续。此外他们还会跟进加拿大公共卫生部的信息和规定，以针对疫情采取进一步措施。

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