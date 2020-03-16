投资者争相逃离，加美股市再跌10%

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星期一（3月16日），加美股市继续暴跌。多伦多股市综合指数下降1355点，跌幅接近10%。纽约股市道琼斯指数下降2997点，跌幅接近13%。纳斯达克指数下降970点，跌幅超过12%。

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新冠病毒蔓延使投资者陷入恐慌。美联储星期天采取紧急行动，把基准利率降低整整1个百分点，但这并没能阻止另一个黑色星期一的到来。欧洲和亚洲股市率先急降。多伦多股市刚一开盘就因跌幅过大触发熔断机制，停止交易15分钟。

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纽约股市和巴西股市也在开盘后因跌幅分别达到7%和12.5%，各自触发熔断机制。其中纽约股市是本月第三次熔断。

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加拿大政府呼吁人们尽量待在家里以切断病毒传染链，这意味着服务，旅游和娱乐等行业将受到打击。投资者担心出现多米诺骨牌效应，造成其他行业的企业受损，股票下跌，因此争相抛售。

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分析人士预测，在美联储周末降息后，加拿大银行本星期很可能会再次降低基准利率。上个星期五，加拿大银行已经把基准利率下调0.5个百分点，降至0.75%。

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（RCI with CBC News, Pete Evans, CP）

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