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抗疫：加拿大广播公司开放24小时新闻频道

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加拿大广播公司宣布，为了在举国抗击COVID-19病毒肺炎的情况下确保加拿大民众能够及时了解可靠的新闻和信息，将把原来需要付费订阅的旗下英语24小时新闻台CBC News Network 和法语24小时新闻台 ICI RDI通过多媒体平台免费向加拿大民众提供。

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首先，凡是订阅Bell TV, Shaw, Cogeco 和 Eastlink卫星电视或电缆电视服务的人，不管其原定套餐是否包括加拿大广播公司24小时新闻台服务，现在都可以观看加拿大广播公司英、法语24小时新闻台的节目。

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第二是人们可以通过加拿大广播公司的网上多媒体平台CBC Gem, CBCNews.ca, CBC News app 和 CBC.ca观看和收听其英语24小时新闻台的节目，通过ici.radio-canada.ca观看和收听其法语24小时新闻台的节目。

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