“无国界记者”秘书长Christophe Deloire（资料图片）

“无国界记者”组织公布世界20个数字网络“掠食者”名单

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月16日（星期一）12:38
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

3月12日，”无国界记者”组织（RSF）发布了2020年在网络监控和滥用方面最严重的20个机构排行榜。报告使用的题目是“20个数字媒体掠食者”。这些机构使用数字技术监视和骚扰记者，明显违反了《世界人权宣言》第19条所保障的言论自由。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此项调查所指的“数字媒体的掠食者”包括政府机构，例如朝鲜和中国的网络监控机构；也可能是私营机构或组织， 例如墨西哥的黑社会，中东的吉哈德恐怖组织。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“无国界记者”组织将这些“数字媒体掠食者”的行为归为四大类：骚扰、审查、虚假信息以及间谍或监视。评分则是根据这些打压行为的多少和严厉程度累积计算，最高评分为180分。以下是按得分排列的顺序：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国政府网信办，177分。原因是加大在网上的删除，尤其是冠状病毒疫情以来，此外也包括对某些媒体的审查，如对《财经》期刊的打压。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

越南公安部的“47军团”：得分176。雇佣上万名网络士兵审查网络，重构信息内容，“打击反动势力”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

苏丹的“吉哈德主义者”团队：得分175分。在社交媒体上从事间谍活动， 制造和散布虚假信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沙特阿拉伯的“电子特别行动队”：得分172分。主要是散布假消息和仇恨内容。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗网络最高委员会：得分170。主要是控制民众的上网范围，屏蔽网站和一些社交媒体的内容。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

得分在170以下的则有：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃及媒体管理高等委员会，163分；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

俄罗斯联邦电讯与媒体管理局，149分；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

委内瑞拉电讯委员会， 148分；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

墨西哥黑帮组织，144分；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

印度内政部140分；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲律宾信息中心134分；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

巴西“贾尔·博索纳若仇恨办公室”105分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“无国界记者”选择在12日发布这一报告，因为这一天是该组织和大赦国际在2008年创立的“世界反对网络审查日”。 设立这一特殊日期的目的就是集结力量，让人们能自由地使用互联网，关注各国政府的网络审查和压制在线言论自由行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“无国界记者”秘书长克里斯托弗·德鲁瓦尔（Christophe Deloire）在发布这一清单后说：“我们决定发布这份20个掠食者的清单，不仅要从一个侧面揭露侵犯新闻自由的行为，还想提请注意这些人的同伙有时还会在民主国家内部实施行动”。例如位于美国的网络安全公司Zerodium从黑客那里获取一些广泛使用的软件中的漏洞信息，将其整理后出售给第三方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界新闻自由地图用不同颜色标出每个国家和地区的情况：好（白色），相当好（黄色），有问题（橙色），坏（红色）和非常坏（黑色）。（RSF/RCI)

“无国界记者”组织从2002年以来每年都公布世界各国新闻自由指数，对各国政府的影响力正在增长。有些国家和政府甚至担心它的出版。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该组织公布的“2019世界新闻自由度排名”中总共列出了180个国家，加拿大以15.65分列在第18位。中国以78.92分列在第177位。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：国际政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Contrôle des passagers aux aéroports critiqué: Montréal n'attend pas le Fédéral

RCI | English

Canada issues tight restrictions on its borders

RCI | Español

Cómo proteger a los niños del contagio del coronavirus

جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية، وهو يعلن عن إغلاق الحدود الكندية أمام الأجانب اليوم الإثنين 16 مارس آذار 2020 في أوتاوا - The Canadian Press / Adrian Wyldالعربية | RCI

كندا تغلق حدودها أمام الأجانب ما عدا المواطنين الأمريكيين بسبب فيروس كورونا