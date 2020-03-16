“无国界记者”组织公布世界20个数字网络“掠食者”名单

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3月12日，”无国界记者”组织（RSF）发布了2020年在网络监控和滥用方面最严重的20个机构排行榜。报告使用的题目是“20个数字媒体掠食者”。这些机构使用数字技术监视和骚扰记者，明显违反了《世界人权宣言》第19条所保障的言论自由。

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此项调查所指的“数字媒体的掠食者”包括政府机构，例如朝鲜和中国的网络监控机构；也可能是私营机构或组织， 例如墨西哥的黑社会，中东的吉哈德恐怖组织。

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“无国界记者”组织将这些“数字媒体掠食者”的行为归为四大类：骚扰、审查、虚假信息以及间谍或监视。评分则是根据这些打压行为的多少和严厉程度累积计算，最高评分为180分。以下是按得分排列的顺序：

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中国政府网信办，177分。原因是加大在网上的删除，尤其是冠状病毒疫情以来，此外也包括对某些媒体的审查，如对《财经》期刊的打压。

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越南公安部的“47军团”：得分176。雇佣上万名网络士兵审查网络，重构信息内容，“打击反动势力”。

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苏丹的“吉哈德主义者”团队：得分175分。在社交媒体上从事间谍活动， 制造和散布虚假信息。

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沙特阿拉伯的“电子特别行动队”：得分172分。主要是散布假消息和仇恨内容。

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伊朗网络最高委员会：得分170。主要是控制民众的上网范围，屏蔽网站和一些社交媒体的内容。

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得分在170以下的则有：

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埃及媒体管理高等委员会，163分；

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俄罗斯联邦电讯与媒体管理局，149分；

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委内瑞拉电讯委员会， 148分；

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墨西哥黑帮组织，144分；

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印度内政部140分；

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菲律宾信息中心134分；

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巴西“贾尔·博索纳若仇恨办公室”105分。

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“无国界记者”选择在12日发布这一报告，因为这一天是该组织和大赦国际在2008年创立的“世界反对网络审查日”。 设立这一特殊日期的目的就是集结力量，让人们能自由地使用互联网，关注各国政府的网络审查和压制在线言论自由行为。

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“无国界记者”秘书长克里斯托弗·德鲁瓦尔（Christophe Deloire）在发布这一清单后说：“我们决定发布这份20个掠食者的清单，不仅要从一个侧面揭露侵犯新闻自由的行为，还想提请注意这些人的同伙有时还会在民主国家内部实施行动”。例如位于美国的网络安全公司Zerodium从黑客那里获取一些广泛使用的软件中的漏洞信息，将其整理后出售给第三方。

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“无国界记者”组织从2002年以来每年都公布世界各国新闻自由指数，对各国政府的影响力正在增长。有些国家和政府甚至担心它的出版。

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该组织公布的“2019世界新闻自由度排名”中总共列出了180个国家，加拿大以15.65分列在第18位。中国以78.92分列在第177位。

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