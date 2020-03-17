“万里投毒你最快”：中国留学生回国躲避疫情引起争议

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新冠病毒在加拿大和欧美的蔓延促使许多中国留学生决定回到祖国怀抱躲避疫情。但是随着中国输入型病例的增加，他们的回归也引起了许多国内网民的非议，有一句流传甚广的顺口溜是“家乡建设你不在，万里投毒你最快。”。而为他们辩护的一方则说，他们当中许多人就在不久前还在为武汉募捐和四处寻购口罩。

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在回国人士一边，一方面有抵达上海的留学生在网上求助，称他们在接受体检后被扣在急诊室十五个小时。另一方面也有人被曝出在隔离地点提出过分要求。一名从澳洲返回北京的女性坚持不戴口罩出门跑步，在被工作人员阻止时拒不服从且态度傲慢，言辞激烈。视频传开后被全网讨伐。

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近期网上有许多讲述“XX国疫情已经失控了”和宣传中国抗疫模式成功的帖子。另一方面，学校纷纷停课也是留学生动念回国的原因之一。

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目前中国各地多要求回国人员抵达后到指定地点隔离14天。

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