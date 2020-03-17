为防疫温哥华和多伦多禁餐馆堂食、只许外卖

在新冠病毒肺炎疫情不断恶化的情况下，加拿大两大城市多伦多和温哥华的市政府宣布，本市范围内的酒吧、餐馆只许提供外卖、不准提供堂食服务。
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换句话说是顾客只能买饭拿回家去吃，而不能坐在餐馆里享用。
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不过，温哥华的餐馆禁令只维持St. Patrick’s Day圣帕特里克节一天，而多伦多市对餐馆的禁令则在圣帕特里克节之后继续维持下去。
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多伦多市公共卫生官Dr. Eileen De Villa星期一宣布的措施还包括，关闭夜总会、剧院和电影院；对那些违反禁令的餐馆、酒吧、夜总会和影剧院每天罚款2万5千加元。
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加拿大魁北克等省份已经采取了餐馆必须减少餐桌和椅子数量、保持顾客之间距离的措施，并鼓励顾客购买餐馆饭食回家享用。
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加拿大不少餐饮业和旅游业的老板不得不采取削减员工、减少工时的办法避免自己的生意亏本破产。
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