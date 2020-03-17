加拿大房价12个月猛升15%、达54万加元

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加拿大房地产协会星期一公布的数字显示，过去12个月加拿大房地产市场欣欣向荣，二月底的平均房价达到54万加元，这比一年前猛升了15.2%。

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除了房价劲升之外，房屋销售量的增长幅度也较大，2月份的房屋销售量比前一个月的增幅达到5.9%，是十年来罕见的增长幅度。

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加拿大房地产协会指出，加拿大平均房价数字受到多伦多和温哥华这两个房价昂贵城市的扭曲，如果把多伦多和温哥华排除在外，则加拿大房地产市场的平均房价在2月底是41万加元。

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过去一年加拿大主要城市房地产市场中表现最亮眼的是渥太华、蒙特利尔和多伦多。

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不过加拿大TD银行经济师Brian DePratto认为，目前肆虐世界主要国家的COVID-19病毒肺炎疫情会对三月份加拿大房地产市场带来明显的负面影响。

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