加拿大疫情报告0317：安省首例死亡，全国确诊超过430例

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加拿大实时疫情

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截至到2020年3月17日，美国东部标准时间上午10:30，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 （从西往东） 确诊病例 疑似病例 不列颠哥伦比亚省 103 0 阿尔伯塔省 74 0 萨斯喀彻温省 2 5 曼尼托巴省 7 0 安大略省 185 0 魁北克省 50 0 纽芬兰与拉布拉多 0 1 新不伦瑞克省 2 5 新斯科舍省 0 5 爱德华王子岛 1 0 撤回邮轮乘客 8 0 加拿大全国总数 432 16

*信息来源：加拿大联邦政府

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安省首例死亡

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安大略省现在是疫情重灾区，至少有185例累计确诊病例，其中有5例痊愈。

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星期二上午，安大略省报告了首例COVID-19死亡病例，加上BC省的3个死亡病例，加拿大现在总共有4人因新冠病毒丧生。

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安省卫生部门说，死者是一名70多岁男子，他在巴里（Barrie）市的皇家维多利亚医院（Royal Victoria Hospital）去世。

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卫生部门的消息来源告诉加拿大广播公司CBC，该男子因与感染者有过密切接触而感染了COVID-19。

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巴里市位于多伦多以北大约100公里。

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另外，正在安省特伦顿 Trenton军事基地接受隔离的加拿大游轮乘客中，有8人被确诊。

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（CBC）

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