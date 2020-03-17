加拿大疫情报告0317：安省首例死亡，全国确诊超过430例

加拿大实时疫情
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截至到2020年3月17日，美国东部标准时间上午10:30，加拿大COVID-19病例统计如下：
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|省份 （从西往东）
|确诊病例
|疑似病例
|不列颠哥伦比亚省
|103
|0
|阿尔伯塔省
|74
|0
|萨斯喀彻温省
|2
|5
|曼尼托巴省
|7
|0
|安大略省
|185
|0
|魁北克省
|50
|0
|纽芬兰与拉布拉多
|0
|1
|新不伦瑞克省
|2
|5
|新斯科舍省
|0
|5
|爱德华王子岛
|1
|0
|撤回邮轮乘客
|8
|0
|加拿大全国总数
|432
|16
*信息来源：加拿大联邦政府
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安省首例死亡
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安大略省现在是疫情重灾区，至少有185例累计确诊病例，其中有5例痊愈。
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星期二上午，安大略省报告了首例COVID-19死亡病例，加上BC省的3个死亡病例，加拿大现在总共有4人因新冠病毒丧生。
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安省卫生部门说，死者是一名70多岁男子，他在巴里（Barrie）市的皇家维多利亚医院（Royal Victoria Hospital）去世。
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卫生部门的消息来源告诉加拿大广播公司CBC，该男子因与感染者有过密切接触而感染了COVID-19。
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巴里市位于多伦多以北大约100公里。
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另外，正在安省特伦顿 Trenton军事基地接受隔离的加拿大游轮乘客中，有8人被确诊。
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（CBC）
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