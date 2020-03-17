在美国的加拿大人不回国可能会失去保险

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不少加拿大人，特别是退休的老年人喜欢在美国过冬、在加拿大过夏天，这些飞来飞去的加拿大人被称为雪鸟。

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但COVID-19病毒肺炎疫情让这种惬意的生活方式受到破坏性影响。不但这些加拿大人的健康可能会因为病毒感染而受到伤害，而且他们如果生病可能还要损失不少钱财。

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因为一些主要保险公司已经发出通知说，雪鸟们若不赶快返回加拿大，则他们的境外医疗保险将很快失效，这意味着如果他们在美国生病需要治疗，则保险公司将不再负担医药费。而美国医药费的昂贵是世界知名的。

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一些保险公司给出的理由是，加拿大联邦政府已发出旅游警告，要求加拿大人取消所有非必要的境外旅行。在这种情况下加拿大人应该在10天之内返回加拿大，否则会冒继续在美国居住却没有医疗保险的风险。

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比如，Johnson保险公司给出的加拿大人紧急医疗保险失效的时间是3月23日。

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一些在美国的加拿大人抱怨说，Johnson保险公司只是在其公司网页上发出上述通知，但却没有通知每个买了保单的客户；如果不是有朋友告诉他们，他们根本不知道这个消息。

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加拿大雪鸟联合会The Canadian Snowbirds Association呼吁所有会员听从总理特鲁多星期一发出的所有加拿大人尽快返国的呼吁。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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