太阳马戏团暂时裁员2600人

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太阳马戏团（Le Cirque du Soleil ）宣布暂时裁员2600人，其中包括大约1400名技术和协助工作人员，以及大约1200名艺术家。

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由于世界各地爆发COVID-19危机，马戏团管理层取消了所有演出，太阳马戏团在多个国家/地区拥有大约4,900名员工。

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但是，这一裁员没有影响公司在蒙特利尔的总部，该公司在蒙特利尔的工作人员约为1600人。

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马戏团管理层尚未说明被裁掉的人员在停工期间是否将获得补偿。

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就在一个月前，也就是2月17日，魁省的养老基金 – 魁北克省储蓄与投资集团（la Caisse de dépôt et placement du Québec CDPQ）刚刚从太阳马戏团创始人Guy Laliberté 手里购买了他剩下的10％的股份。

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现在，Guy Laliberté 已经完全不占股，魁北克省储蓄与投资集团拥有太阳马戏团约20％的股份，美国投资公司TPG Capital拥有约60％的股份，中国复星资本集团拥有20％的股份。

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（CP）

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