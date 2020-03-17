最新民调显示加拿大人对政府和官方消息来源的信任度上升

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安格斯雷德市场调查公司的一项最新民调显示，在新冠病毒蔓延引起的焦虑不断增加的同时，加拿大人对官方消息来源的信任度也在增加，同时认为联邦政府和省政府在危机处理上表现不错。

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这项民调在3月13日至14日通过网络进行，有将近1千六百人参加。他们当中有87%表示相信本地公共卫生官员和医疗机构发布的信息，和一个星期前的同类民调结果相比增加了8个百分点。73%的人表示相信自己所在省份政府发布的信息，比一周前增加12个百分点。只有7%的人表示完全不相信来自省政府的信息，其中阿尔伯塔省和安大略省的比例最高。

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67%的人表示相信联邦政府发布的信息，比一周前增加了9个百分点。安大略省和加东地区对联邦政府信息的信任度最高，最低则是在阿尔伯塔省和魁北克省。

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55%的人表示信任新闻媒体，比一周前增加了6个百分点。

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与此同时，68%的受访人同意新冠病毒蔓延对加拿大是个严重的威胁，76%的人担心亲友感染，这两个比例分别比一周前增加26个和23个百分点。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier）

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