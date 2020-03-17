特朗普政府将再注资 8500亿美元刺激经济

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美国几家媒体报道，特朗普政府将要求美国国会批准一个8500亿美元（1.2万亿加元）的经济刺激计划，以应对新冠病毒对经济的严重影响。

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这个消息传出后，北美主要股指星期二小幅上涨。

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美国媒体报道说，美国财政部长史蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）周二将提出这个8500亿美元的计划，计划的目的是对美国经济注入巨额资金。

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特朗普政府的这个计划包括：

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兑现美国总统特朗普的一直呼吁，降低工薪族交纳的工资税；

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其中500亿美元将专门用来帮助因疫情受到严重打击的航空业。

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在提出这笔 8500亿美元的刺激方案之前，美国政府已经提出了另一个1,000亿美元的注资方案。

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上周六美国众议院通过了这个 1000亿美元的方案，这笔资金将主要用来为受疫情影响的员工提供带薪病假，并为有需要的美国人提供免费病毒测试。

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（Radio-Canada）

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