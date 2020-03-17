特鲁多承诺提供财政支持，帮助加拿大人度过病毒危机

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，联邦政府将提供一揽子财政支持，帮助加拿大人和加拿大企业度过COVID-19危机，他不排除推迟报税期限的可能性。

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魁北克省周二已经宣布，把今年的报税最后期限推迟到6月1日，正常的最后期限是4月30日。

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星期二，特鲁多在Rideau Cottage住所外举行的新闻发布会上敦促加拿大人留在家里，遵循政府建议的步骤，制止病毒的传播，他说，现在采取的措施正在挽救生命。

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他还说：“明天，我们将再发布有关经济措施的一个重要通知，以尽快支持加拿大人。本周末之前，针对即将来临的报税期，我们会有更多决定。”

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他表示，“我们正在寻求给大家更大的灵活性，使民众能付得起账单，企业在这段时间内能有更大的资金流动性。”

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政府审核《紧急法》

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加拿大总理特鲁多还表示，联邦政府正在审核《紧急法》（Emergencies Act），以确定是否应动用这一法案，还是可以有其他途径来保护公众。

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周二早些时候，特鲁多在接受《多伦多680新​​闻》（Toronto’s 680 News）采访时表示，政府将出台救助措施，例如为那些没有资格获得失业保险的人提供失业保险支持和直接收入支持。

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特鲁多还说：“我们将向数百万加拿大人提供收入支持，我们将确保能够以正确的方式渡过这场危机。”

（CBC）

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