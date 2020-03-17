西捷航空星期日之后停飞所有国际航班30天

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加拿大第二大民航公司西捷航空公司WestJet Airlines宣布，将从3月22日开始停飞所有国际航班，包括往返美国城市的国际航班，停飞的时间为30天。

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西捷民航公司表示，在停飞国际航班的三十天时间里，如果加拿大联邦政府需要，西捷航空公司会参加联邦政府组织的接送海外加拿大人返国的特别飞行任务。

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西捷航空公司还宣布把国内航班数量削减一半。

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西捷民航公司说，其今后一段时间的关注重点是加强防疫手段、确保乘客的安全，把滞留海外的加拿大人接送回国。

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星期一，加拿大联邦政府总理特鲁多发表讲话呼吁目前仍然在海外的加拿大人尽快返回国内。

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新冠病毒肺炎疫情对世界民航业带来灾难性打击。西捷航空公司空服员工会认为公司管理层会很快宣布裁员措施，裁员幅度会超过50%。

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美国几大民航公司则要求政府大量注资以避免美国民航公司垮台破产。

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RCI with Sarah Rieger · CBC News

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