不能上战场就做后勤：医学院学生变身小保姆

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随着新冠病毒疫情的蔓延，加拿大许多省份关闭了学校和托幼服务机构。多伦多大学医学院学生Daniel Lee发起了帮一线医护人员照看孩子的活动，为那些孩子停课在家,自己却因工作紧张无法请假的医生和护士解除后顾之忧。

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事实证明这是一个好主意。在他发起这项活动七十二小时内，有两百多名同学加入，一百多名一线医护人员求助。大部分求助者需要小保姆，也有人需要买菜购物。

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Lee说，他和同学们还在学习，没有上一线参加抗疫的资格，但是他们当中许多人都有当小保姆和夏令营辅导员的经历，至少可以为前线的人 — 其中包括他自己的老师 — 尽一份力。他还说，这次新冠疫情和医护人员的表现让他更坚定了从医的决心。

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据CBC报道，加拿大其他地方也出现了民众自发的互助行为。新斯科舍省的卡特琳.布尔格因（Katelyn Bourgoin）在网上发起众筹，为那些因饭馆关门失去收入来源的服务生提供“小费”。她说，她在这一行干过，深知服务生没有小费生活会有多艰难。

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（RCI with CBC News，The Current）

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