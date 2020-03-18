加拿大疫情报告（3月18日）：魁省首例死亡，全国确诊病例超过600

加拿大实时疫情
截至到2020年3月18日，美国东部标准时间上午10:30，加拿大COVID-19病例统计如下：
|省份 （从西往东）
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|186
|7
|阿尔伯塔省
|97
|0
|萨斯喀彻温省
|8
|0
|曼尼托巴省
|15
|0
|安大略省
|212
|1
|魁北克省
|94
|1
|纽芬兰与拉布拉多
|3
|0
|新不伦瑞克省
|11
|0
|新斯科舍省
|12
|0
|爱德华王子岛
|1
|0
|撤回游轮乘客
|9
|0
|加拿大全国总数
|648
|9
*信息来源：CBC/Radio-Canada
魁省首例死亡
星期三，魁北克省报告了第一个新冠死亡病例。
魁省省长弗朗索瓦·勒戈特（FrançoisLegault）周三说，魁北克省目前有94例COVID-19确诊病例，1人死亡，去世者是Lanaudière地区的一位老年人，因最近的一次旅行而被感染。
魁北克省官员目前正在寻找与他有过接触的人。
省政府还宣布，从今天开始，魁北克把在该省进行的病毒测试数量每天增加到3,000个，周五将增加到每天5,000个测试。
为了减慢病毒的传播速度，魁省公共卫生总监Horacio Arruda星期三还呼吁人们停止使用现金，使用信用卡，因为现金会增加传播病毒的风险。
加美封边境
美国总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 宣布，为了遏制新冠病毒的传播，加拿大和美国之间达成了一项史无前例的协议，关闭加美边界，禁止不必要的旅行。
特朗普周三早上发推文说：“经双方同意，我们将暂时关闭与加拿大的北部边界，以禁止不必要的交通，但贸易不会受到影响。”
他接着说，晚些时候会有更多细节。
尽管这个协议的细节尚未公布，但了解谈判情况的消息人士星期二告诉加拿大广播公司CBC，加美达成的协议将不允许游客和购物者过境，但仍允许在美国的加拿大人返回家园。
另外还将允许关键供应链的商业运输继续进行。
消息人士说，这一措施对两国不利，但预计这将是短期的措施。
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