加拿大#Caremongoering 火了：多伦多义工徐艳艳呼吁华裔积极参与

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这两天，BBC等媒体报道，新冠病毒爆发期间，加拿大人发明了一个词汇也发起了一个运动，叫做：CareMongoering，可以翻译成“狂热社区关注者”—— 主旨是在新冠病毒爆发期间，尽可能帮助有需要的邻居，共度难关。

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在多伦多，华裔的“睦邻隔离期互助群”提供了很多关于自我隔离以及预防病毒传播的常识与信息；

蒙特利尔也有一個性质相同的群体，叫做“非常时期蒙城互助义工群“。

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埃德蒙顿，华裔自发成立的义工团队在脸书上叫做“Islation 4 love”。

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睦邻群群主之一徐艳艳接受了RCI的采访：

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今年二月初，住在多伦多的徐艳艳等六个人就发起了“睦邻隔离期互助群”，简称“睦邻群”，英文是“Good Neighbor Support Group”。当时的目的是希望帮助从国内返回加拿大的人进行14天的自我隔离。

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到目前，这个群里求助学习的人达到了459人，包括80名义工。睦邻群中的郑医生更是不定期向大家讲解有关自我隔离、预防传播的医学常识，非常受欢迎。

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最近，徐艳艳了解到安大略汉密尔顿市当地社区出现“狂热社区关注者”这个活动，于是加入了他们的脸书。她认为，这个“狂热社区关注者”活动有很多值得我们借鉴学习，并呼吁如果有可能，华裔义工应该加入帮助邻居的行动。

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她认为，过去一段时间，是华裔社区自己帮助自己，希望华人不要成为加拿大新冠病毒爆发的源头。而现在，加拿大已经关闭了边境，有五个省宣布紧急状态，而且感染、死亡案例也在增加，情况出现了很大的变化。

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徐艳艳认为，这个时候，华裔义工团队应该加入整个社区的义工活动，尽自己可能，了解周围有哪些人需要帮助，自己可以做些什么。比如，加入当地的Caremongoering团队，还可以把在国内疫情爆发时或是做义工时了解到的一些情况向主流民众做个普及 ——“不是说我们有资格教育他们，而是说，现在加拿大社区正经历的一些事情，我们已经是经历过了，会更有经验，可以在适当的时候发言”。

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徐艳艳说：“我始终认为，光是华裔社区做好自己的事情，让自己安全是不够的。我们只有让整个社区做好这个事情，防止病毒传播，我们自己才能安全。”

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